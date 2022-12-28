Так, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет проведена на 239 000 малышей (166500 семей) на сумму 24,6 млрд. руб.; ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 47300 семей на сумму 5,4 млрд. руб.; государственная социальная помощь на основе социального контракта предоставлена 6900 нуждающимся дагестанцам на общую сумму 960,6 млн. рублей. В общем за нынешний год по всем видам социальных выплат миллиону получателям выплачено более 40 млрд. руб.
Более миллиона дагестанцев получили соцвыплаты на 40 млрд рублей
- Автор Дарья
- 28 декабря, 2022. Среда 11:16
Минтруда Дагестана в уходящем году в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» проводило ежемесячные денежные выплаты федеральным категориям «льготников» по ЖКУ, государственные пособия семьям с детьми и другие единовременные и ежемесячные выплаты.
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