ЗАМАНА - В рамках нацпроекта БКД в Дагестане за 2022 год отремонтировали 6 мостов

В рамках нацпроекта БКД в Дагестане за 2022 год отремонтировали 6 мостов

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28 декабря, 2022. Среда 10:44
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В рамках нацпроекта БКД в Дагестане за 2022 год отремонтировали 6 мостов

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в уходящем году в Дагестане отремонтировали 6 мостов протяженностью 274 пог.м, информирует пресс-служба Минтранспорта республики.

В рамках нацпроекта БКД в Дагестане за 2022 год отремонтировали 6 мостов

Так, один мост протяженностью 172,0 п.м. обновили в Сулейман-Стальском районе на автомобильной дороге регионального значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» на участке км 15 – км 23. 5 мостов протяженностью 102,0 пог. м. привели в нормативное состояние в рамках ремонта автодороги Бабаюрт-Гребенская на участке км 0 - км 8, который проводился в рамках национального проекта. Дорога соединяет два района – Бабаюртовский и Хасавюртовский с выходом на границу Чеченской республики.

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