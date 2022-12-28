И.о. руководителя Каспийского комплексного центра социального обслуживания населения Зиявудин Бахарчиев поздравил всех участников мероприятия с наступающим Новым годом, пожелал ребятам и их семьям здоровья, счастья и мирного неба над головой. Далее с поздравлениями выступил гендиректор ООО «Каспий Тепло Сервис», исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Тагир Ахмедов.
Для детей подготовили развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также выступлениями артистов республиканской эстрады. Всем ребятам вручили новогодние подарки.