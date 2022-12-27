ЗАМАНА - Настоящий новогодний праздник для детей военнослужащих от депутата Госдумы РФ

Настоящий новогодний праздник для детей военнослужащих от депутата Госдумы РФ

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27 декабря, 2022. Вторник 15:43
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Настоящий новогодний праздник для детей военнослужащих от депутата Госдумы РФ

В начале декабря в рамках «региональной недели» депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Джамаладин Гасанов, откликнувшись на призыв Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина к  депутатам ГД РФ взять под опеку военные гарнизоны и  уделить более пристальное внимание тому, в каких условиях проживают военнослужащие и их семьи,  посетил военный городок в г. Буйнакске.

Настоящий новогодний праздник для детей военнослужащих от депутата Госдумы РФ

«Теперь, когда у Министерства обороны России по понятным причинам есть более важные задачи, мы, депутаты Госдумы, можем и обязаны помочь семьям военнослужащих, взять под свою опеку решение их насущных вопросов. Партия “Единая Россия” поручила всем депутатам своей фракции сделать всё возможное, чтобы содействовать решению проблем семей военнослужащих», – сказал Джамаладин Гасанов на встрече с жителями военного городка Буйнакского гарнизона.

В беседе с депутатом жены военнослужащих поделились своими проблемами и высказали ряд просьб и предложений. «Большинство семей имеют малолетних и несовершеннолетних детей. Конечно, в этой ситуации хотелось бы организовать для них настоящий новогодний праздник…».

Выполняя просьбу жен военнослужащих, Джамаладин Набиевич организовал  спектакль от республиканского Театра кукол и новогоднее представление у елки, которые привели в восторг юных зрителей. Детям вручили подарки и добрые пожелания от депутата Госдумы от партии «Единая Россия».

«Мы сделаем все возможное, чтобы дети тех, кто участвует в СВО, встретили Новый год в атмосфере яркого праздника, исполнения желаний и подарков», - отметил парламентарий.

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