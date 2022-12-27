ЗАМАНА - Российские военные в зоне СВО получили поздравления от любимых жен

Российские военные в зоне СВО получили поздравления от любимых жен

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27 декабря, 2022. Вторник 12:41
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Российские военные в зоне СВО получили поздравления от любимых жен

Жены российских военных написали письма и обратились к своим супругам. Растопить сердца защитников Родины россиянкам помог депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов.

Российские военные в зоне СВО получили поздравления от любимых жен

В рамках сюрприза, организованного при непосредственном участии депутата Госдумы, женщины вместе со своими детьми приняли участие в фотосессии и записи видеоролика, предназначенного для их любимых мужей.

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