ЗАМАНА - Дагестан стал одним из самых популярных туристических регионов у россиян в 2022 году

Дагестан стал одним из самых популярных туристических регионов у россиян в 2022 году

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27 декабря, 2022. Вторник 17:01
gazeta.ru|||
Дагестан стал одним из самых популярных туристических регионов у россиян в 2022 году

Самыми популярными туристическими регионами у россиян в 2022 году стали Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал. 

Дагестан стал одним из самых популярных туристических регионов у россиян в 2022 году

Как показало исследование, 32 процента отечественных туристов побывали за нынешний год в Дагестане, 25 процентов в Алтае и Карелии, 23 процента выбрали Калининградскую область, 22 процента – Байкал, а 19 процентов выбрали Камчатку.

Накануне глава Минэкономики России Максим Решетников озвучил, что с Минфином обсуждается вопрос введения нулевого налога на добавленную стоимость для туристических операторов. Ранее он был введен для отелей.

Кроме того, как заявили специалисты, в текущем году по сравнению с 2021 выросло на 35,6 процента количество новых отелей. В Дагестане их появилось 139.

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