Центр круглосуточного пребывания работает для социальной реабилитации и адаптации в обществе детей и подростков с ДЦП. В учреждении одновременно могут проходить курс реабилитации до 60 детей вместе с семьями. «Созданные условия в Центре, специализированное оборудование, квалифицированные врачи и педагоги позволяют детям с патологией центральной нервной системы, с детским церебральным параличом и заболеваниями костно-мышечной системы пройти социально-медицинскую реабилитацию и адаптацию в обществе. Однако с каждым днем материальная база Центра изнашивается и нуждается в обновлении. В связи с этим в канун Нового года, по инициативе руководителя ведомства, Минстрой Дагестана оказал финансовую поддержку на покупку новых тренажеров “Гросса”», – информирует пресс-служба министерства. Как делятся педагоги центра, этот тренажер позволяет детям с ДЦП получать новые двигательные навыки.
Сотрудники Минстроя Дагестана подарили новые тренажеры детскому реабилитационному центру
- Автор Дарья
- 27 декабря, 2022. Вторник 15:26
Представители Минстроя Дагестана оказали финансовую поддержку Республиканскому центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на приобретение новых тренажеров «Гросса».
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