В Махачкале ремонтируют ливневую канализацию на улице Лаптиева

По улице Лаптиева в Махачкале проводится работа по капремонту ливневой канализации от оздоровительного комплекса «Белый медведь» до проспекта Петра I. Об этом проинформировал врио мэра города Ризван Газимагомедов в своих соцсетях.

Как он сообщил, работы осуществляются в рамках реализации договора по капремонту ливневой канализации.

«Сейчас проводится замена трубы диаметром 1000 мм на 2000 мм для большей пропускной способности», – рассказал мэр.

Стоит уточнить, что капитальный ремонт делает подрядная компания ООО «Арт-Строй», которая по данному договору приведет в нормативное состояние ливневые канализации на улицах Лаптиева, Бейбулатова, Азизова и на пр. Петра I.

Как заметил Ризван Газимагомедов, работы завершатся осенью 2023 года.