ЗАМАНА - 1000 новогодних подарков из Дагестана получили дети Луганска

1000 новогодних подарков из Дагестана получили дети Луганска

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27 декабря, 2022. Вторник 13:17
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1000 новогодних подарков из Дагестана получили дети Луганска

1000 новогодних подарков из Дагестана вручили детям Луганска.

1000 новогодних подарков из Дагестана получили дети Луганска

Уже в 9 утра глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил ясли-сад № 129 «Березка». Порядка 300 воспитанникам детсада, а также ученикам близлежащей школы, вручили новогодние подарки. «Пусть Всевышний оберегает вас от всех невзгод! Мы готовы поддерживать ваш детский сад. Спасибо руководству и сотрудникам учреждения за такое прекрасное отношение к детям. Дети - это наше будущее, и это не просто слова. Пусть они растут крепкими и здоровыми. С Новым годом!»,- обратился Абдулмуслимов. Малыши и ребята же порадовали гостей своими яркими выступлениями.

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