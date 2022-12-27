ЗАМАНА - В Махачкале состоится зимний фестиваль «Движения первых»

В Махачкале состоится зимний фестиваль «Движения первых»

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27 декабря, 2022. Вторник 08:48
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В Махачкале состоится зимний фестиваль «Движения первых»

Во вторник, 27 декабря, в Республиканском молодежном центре пройдет первый зимний фестиваль Российского движения детей молодежи «Движение первых».

В Махачкале состоится зимний фестиваль «Движения первых»

В фестивале поучаствуют победители и активисты региональных и федеральных акций, конкурсов и проектов совместно с руководителями, советниками директоров по воспитательной работе федерального проекта «Навигаторы детства» и амбассадорами движения. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, презентация нового движения, «Классная встреча» с участниками первого съезда Российского движения детей и молодежи. В завершение встречи активистам дагестанских общественных движений и участникам учредительных организаций движения будут вручены благодарственные грамоты. Мероприятие также посетят Дед Мороз со Снегурочкой.

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