Среди приглашенных на церемонию открытия - дети и члены семей военнослужащих. Для собравшихся подготовили презентацию поэтапного преображения музея и экскурсию по модернизированной экспозиции. В ней представлено больше 175 экспонатов редких представителей флоры и фауны республики. Далее детям вручили новогодние презенты от Дербентского музея-заповедника и показали мастер-класс по изготовлению гербария, а подростки старших классов поучаствовали в экологической акции «Покормите птиц зимой».
После капитального ремонта в Дербенте начал работу музей «Природы Каспия»
- Автор Дарья
- 26 декабря, 2022. Понедельник 15:24
После капремонта в Дербенте свои двери открыл музей «Природы Каспия».
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