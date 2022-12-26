Акция состоялась в фойе Дома Правительства, где на «Елке желаний» висели шары с мечтами детей с особенностями развития, из малообеспеченных семей и детей участников специальной военной операции.

Каждый участник акции взял по одному шару.

Так, желание 8-летнего мальчика Исмаила Гаджиева, который мечтает о ноутбуке исполнит глава Комитета по виноградарству Шериф Керимханов, велосипед 12 –летней Латифе Ибрагимовой подарит лидер Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов, а руководитель Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения новолакского района и восстановления ауховского района Гаджи Султанов порадует Расула Гамзатова, мечтающего о квадрокоптере.

Стоит заметить, что 22 декабря глава Дагестана Сергей Меликов после Госсовета выбрал 3 шара с желаниями с кремлевской «Ёлки желаний», а в минувшем году члены правительства региона в рамках акции исполнили мечты более 50 дагестанских детей.