Загрузка отелей Дагестана у туроператоров на зимние каникулы составила 85%

«Зимний Дагестан — это возможность отдохнуть на берегу Каспийского моря, увидеть Дербент, побывать на бархане Сарыкум и Сулакском Каньоне, а также искупаться в горячих источниках села Ахты», — отмечает пресс-служба Fun&Sun. По сведениям специалистов туристической сферы, в заездах в Дагестан на новогодние праздники еще остаются свободные места, но с бронированием нужно поспешить. Уточняется, что в рейтинге новогодних предпочтений туристов лидируют экскурсионные поездки продолжительностью до 5 дней.