В Дагестане уровень безработицы упал на 1,4% в 2022 году

Ряд мероприятий, проведенных Минтруда Дагестана в 2022 году, и принятые меры содействия в трудоустройстве безработных жителей позволили уменьшить уровень безработицы в регионе на 2,6 процента, информирует пресс-служба ведомства.

«В нынешнем году ведомство оказало помощь в трудоустройстве 42,2 тыс. гражданам, в том числе порядка 30,1 тыс. – на временные и сезонные должности. Кроме того, 3500 россиян трудоустроены за пределами региона. Еще 102 безработным министерство оказало единовременную финансовую помощь в размере 153,5 тыс. руб. на 1 человека, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства», – заявляет пресс-служба.