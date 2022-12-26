«В нынешнем году ведомство оказало помощь в трудоустройстве 42,2 тыс. гражданам, в том числе порядка 30,1 тыс. – на временные и сезонные должности. Кроме того, 3500 россиян трудоустроены за пределами региона. Еще 102 безработным министерство оказало единовременную финансовую помощь в размере 153,5 тыс. руб. на 1 человека, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства», – заявляет пресс-служба.
В Дагестане уровень безработицы упал на 1,4% в 2022 году
- Автор Дарья
- 26 декабря, 2022. Понедельник 13:15
Ряд мероприятий, проведенных Минтруда Дагестана в 2022 году, и принятые меры содействия в трудоустройстве безработных жителей позволили уменьшить уровень безработицы в регионе на 2,6 процента, информирует пресс-служба ведомства.
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