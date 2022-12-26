ЗАМАНА - В микрорайоне «Кемпинг» Каспийска идет строительство новой мечети

В микрорайоне «Кемпинг» Каспийска идет строительство новой мечети

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26 декабря, 2022. Понедельник 10:31
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В микрорайоне «Кемпинг» Каспийска идет строительство новой мечети

В микрорайоне «Кемпинг» Каспийска стартовало возведение новой мечети. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал председатель Собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов.

В микрорайоне «Кемпинг» Каспийска идет строительство новой мечети

Проект мечети был одобрен Муфтием Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаевым.

Рядом с мечетью планируется обеспечить небольшую парковую зону.

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