Более 27 000 школьников из Дагестана прошли уроки профориентации

В профориентационных уроках проекта «Билет в будущее» поучаствовало более 27 000 дагестанских учеников школ, информирует пресс-служба Министерства образования и науки региона.

«В 2022 году более 27 000 дагестанских ребят, в том числе дети с ОВЗ, приняли участие в профориентационных уроках проекта «Билет в будущее».

Для республики актуальность проекта заключается в том, что в первую очередь проект позволил сформировать образовательную атмосферу, помогающую детям понять важность самоопределения, выбора образовательного вектора в условиях быстрого развития рынка труда и повышения требований к специалистам в различных сферах экономики.

За весь период реализации проекта ребята смогли пройти профориентационные тесты и онлайн-диагностику, посетить выставку профессий и интерактивный квест, а также побывать на профессиональных пробах», — заявляет ведомство.