Также переселение жителей из аварийных домов будут проводить с использованием комплексного развития территорий. Как заявил глава Минстроя региона Артур Сулейманов, такой алгоритм позволяет привлекать максимальный объем федеральных средств на расселение из ветхого и аварийного жилья, а также привлекать средства на коммунальную инфраструктуру в рамках инфраструктурного меню.
Кроме того, в республике планируются изменения в системе ЖКХ. В текущем году было построено 59 объектов водоснабжения и 7 объектов водоотведения. В общем, на реформирование системы ЖКХ Минстроем республики в нынешнем году привлечено больше 20 млрд рублей, в том числе денежные средства выделены на проектирование и возведение магистрального водовода «Чиркей – Махачкала – Каспийск», что позволит исключить Махачкалу, Каспийск и Избербаш из системы водоснабжения КОРа.
Часть затрат на коммунальные услуги берет на себя новый единый оператор в отрасли водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.