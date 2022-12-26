Объявлены итоги строительной отрасли Дагестана за 2022 год

По итогам строительной сферы Дагестана за 2022 год было озвучено, что Министерство строительства республики формирует единый реестр россиян, состоящих на учете по следующим категориям: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, дети-сироты и так далее. На данный момент реализована полная автоматизация этого процесса, электронный портал работает в тестовом режиме.

Также переселение жителей из аварийных домов будут проводить с использованием комплексного развития территорий. Как заявил глава Минстроя региона Артур Сулейманов, такой алгоритм позволяет привлекать максимальный объем федеральных средств на расселение из ветхого и аварийного жилья, а также привлекать средства на коммунальную инфраструктуру в рамках инфраструктурного меню.

Кроме того, в республике планируются изменения в системе ЖКХ. В текущем году было построено 59 объектов водоснабжения и 7 объектов водоотведения. В общем, на реформирование системы ЖКХ Минстроем республики в нынешнем году привлечено больше 20 млрд рублей, в том числе денежные средства выделены на проектирование и возведение магистрального водовода «Чиркей – Махачкала – Каспийск», что позволит исключить Махачкалу, Каспийск и Избербаш из системы водоснабжения КОРа.

Часть затрат на коммунальные услуги берет на себя новый единый оператор в отрасли водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.