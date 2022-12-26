Россельхозцентр по Дагестану проверил более 700 тонн элитных семян

«В нынешнем году озимый сев в республике произведен на 96700 га земель. В основном это пшеница, тритикале и рожь. Во время осенней посевной кампании мы проверили 22100 тонн семян, из которых более 700 тонн – элитных», – уточняет ведомство.