«В нынешнем году озимый сев в республике произведен на 96700 га земель. В основном это пшеница, тритикале и рожь. Во время осенней посевной кампании мы проверили 22100 тонн семян, из которых более 700 тонн – элитных», – уточняет ведомство.
Россельхозцентр по Дагестану проверил более 700 тонн элитных семян
- Автор Дарья
- 26 декабря, 2022. Понедельник 08:13
Дагестанские аграрии отправили на проверку качества в Россельхозцентр более 700 тонн элитных семян, информирует пресс-служба Россельхозцентра Дагестана.
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