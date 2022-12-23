Начальник структурного подразделения Центра поддержки предпринимательства региона Сапиюла Магомедов подчеркнул, что конкурс был нацелен на поиск, выявление и популяризацию лучших проектов и практик субъектов социального бизнеса. «На конкурс поступило 24 заявки по 4 категориям. Мы отобрали 4 лучших проекта, набравших самое большое число баллов», — высказался Магомедов. Далее всех победителей поздравил заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Гаджи Гаджиев.
Центр поддержки предпринимательства Дагестана подвел итоги республиканского этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022»
- Автор Дарья
- 23 декабря, 2022. Пятница 16:39
В пятницу, 23 декабря, в Центре поддержки предпринимательства Дагестана подвели итоги Всероссийского регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022».
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