ЗАМАНА - Центр поддержки предпринимательства Дагестана подвел итоги республиканского этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022»

Центр поддержки предпринимательства Дагестана подвел итоги республиканского этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022»

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23 декабря, 2022. Пятница 16:39
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Центр поддержки предпринимательства Дагестана подвел итоги республиканского этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022»

В пятницу, 23 декабря, в Центре поддержки предпринимательства Дагестана подвели итоги Всероссийского регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022».

Центр поддержки предпринимательства Дагестана подвел итоги республиканского этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022»

Начальник структурного подразделения Центра поддержки предпринимательства региона Сапиюла Магомедов подчеркнул, что конкурс был нацелен на поиск, выявление и популяризацию лучших проектов и практик субъектов социального бизнеса. «На конкурс поступило 24 заявки по 4 категориям. Мы отобрали 4 лучших проекта, набравших самое большое число баллов», — высказался Магомедов. Далее всех победителей поздравил заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Гаджи Гаджиев.

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