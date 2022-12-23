ЗАМАНА - Более 36 000 социальных услуг оказали в 2022 году мобильные бригады Минтруда Дагестана

Более 36 000 социальных услуг оказали в 2022 году мобильные бригады Минтруда Дагестана

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23 декабря, 2022. Пятница 13:18
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Более 36 000 социальных услуг оказали в 2022 году мобильные бригады Минтруда Дагестана

Общее число предоставленных услуг мобильными бригадами за нынешний год составило более 36 000, обслужено более 14 000 граждан, проведено 2300 выездов, оказана материальная помощь примерно 3 000 нуждающихся семей, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Более 36 000 социальных услуг оказали в 2022 году мобильные бригады Минтруда Дагестана

Выездной метод работы экспертов увеличивает охват получателей социальных услуг. Мобильные бригады предоставляют комплекс услуг – доставка предметов первой необходимости, предоставление услуг парикмахера, оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов, врачебной помощи, юридической консультации и организация досуга одиноко проживающих граждан пенсионного возраста.

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