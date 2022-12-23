Более 140 специалистов «Россети Северный Кавказ» в Дагестане получили награды в День энергетика

В начале церемонии начальник корпорации Максим Долголёв пожелал коллективу плодотворной работы и ещё раз напомнил о важности миссии, осуществляемой ими на своих рабочих местах. «В наш профессиональный день хочу поздравить и поблагодарить сотрудников и ветеранов сферы. Спасибо каждому за то, что в экстремальных условиях вы всегда проявляете мужество, выдержку и самоотверженность, за верность профессии, честное и достойное отношение к делу, ответственную и результативную работу. Энергетика – системообразующая область не только для Дагестана, но и для всей страны. Думаю, 22 декабря можно считать народным праздником, ведь от результатов нашего труда зависит комфорт и благополучие всех граждан. От всей души желаю всем нам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде», – высказался Максим Долголёв.