Минмолодежи Дагестана подарило молодым мамам детские автокресла

Республиканский перинатальный центр Минмолодежи Дагестана совместно с УГИБДД МВД по региону организовали в четверг, 22 декабря, тренинги для беременных женщин и рожениц, информирует пресс-служба ведомства.

Молодым матерям объяснили правила установки детского кресла в машине. Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД Заур Пирмагомедов сообщил, что в случае аварии вероятность травмы при использовании детского удерживающего устройства падает на 75%.

В свою очередь руководитель отдела профилактических программ и проектов Министерства молодежи региона Фарман Меликов привел статистику аварий с участием детей.

«В нынешнем году на дорогах региона погибло 28 детей, по этой причине ключевой задачей нашего мероприятия является уменьшение аварийности с участием детей-пассажиров. Для этого крайне важна грамотность и ответственность родителей при управлении авто», – высказался он.