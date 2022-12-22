Исторический музей в Махачкале переоборудуют до конца декабря

До конца 2022 года завершится первый этап технического переоснащения экспозиций «Россия – моя история». Отныне благодаря 8 000 лазерных высококонтрастных проекторов экспозиции будут ярче, информирует пресс-служба музея.

В модернизированный мультимедийный музей войдет новое лазерное оборудование, которое превышает по световым свойствам классические проекторы, короткофокусные и длиннофокусные проекционные установки, а также заменят 6 купольных проекторов, обеспечивающих работу кинотеатра.

Как высказался начальник комплекса Тимур Велиханов, новое оборудование уже прибыло в столицу региона.

«Нам доставили более 300 лазерных проекторов и 88 усилителей, до конца декабря года всё оборудование будет размещено. При этом мы не собираемся закрывать музей на время технических работ», – рассказал он.