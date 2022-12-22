ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил энергетиков республики с профессиональным праздником

Премьер-министр Дагестана поздравил энергетиков республики с профессиональным праздником

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22 декабря, 2022. Четверг 13:10
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Премьер-министр Дагестана поздравил энергетиков республики с профессиональным праздником

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил сотрудников и ветеранов энергетической сферы с профессиональным праздником – Днем энергетика.

Премьер-министр Дагестана поздравил энергетиков республики с профессиональным праздником

«Энергетический комплекс всегда занимал особое место в социально-экономической жизни республики. Гидрогенерирующие мощности, созданные на территории Дагестана титаническим и самоотверженным трудом тысяч наших граждан, позволяют нам сегодня использовать в быту и на производстве чистую, возобновляемую энергию, развивать системы водоснабжения и мелиорации, туризм и многие другие сферы. Поэтому в этот день хочу выразить особые слова благодарности ветеранам отрасли за вклад в развитие электросетевого комплекса, и напомнить, как он ценен для всех последующих поколений энергетиков. Сегодня развитие возобновляемой энергетики в Дагестане получило новый импульс. Впервые за последние 8 лет введены новые энергетические мощности – Южно-Сухокумская солнечная электростанция. Проводится большая работа по реконструкции и модернизации сетевой инфраструктуры. Наши монтеры, диспетчеры, инженеры всегда были одними их лучших в своем деле, их всегда отличали высокий профессионализм, ответственность, сознательность и дисциплинированность – качества, присущие замечательным людям, на плечах которых лежит огромная ответственность. Желаю всем работникам энергетической отрасли успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне», — поздравляет премьер.

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