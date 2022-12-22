Юсуп Абдусаламов ушел из сборной Румынии по вольной борьбе

«У меня не было никаких проблем ни с Федерацией борьбы Румынии, ни тем более с ребятами. И если мне не удается влиять на ход подготовки, контролировать его, я понимаю, что не могу полноценно нести ответственность за итог. Необходимо быть честным и с собой, и с теми, с кем работаешь, а отбывать номер, получать зарплату, когда многое не зависит от тебя, — не в моих правилах», — поделился информацией в беседе с сайтом wrestdag.ru дагестанский специалист.