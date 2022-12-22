ЗАМАНА - Жители Махачкалы установили пешеходный мост через канал имени Октябрьской революции

Жители Махачкалы установили пешеходный мост через канал имени Октябрьской революции

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22 декабря, 2022. Четверг 10:12
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Жители Махачкалы установили пешеходный мост через канал имени Октябрьской революции

В Махачкале через канал имени Октябрьской революции разместили новый пешеходный мост, соединяющий одновременно несколько улиц.

Жители Махачкалы установили пешеходный мост через канал имени Октябрьской революции

В прошлом, дабы перейти на другую сторону канала, махачкалинцы шли в обход примерно 1 км. Горожане часто обращались с просьбой помочь в установке путепровода, так как он позволит комфортнее добираться до квартальной мечети, выходить на проспект Акушинского и Цумадинский рынок. 15-метровый мост получил символическое название «Зеленый мост». Аналогичные «Красный» и «Желтый» уже стоят по проспекту Амет-Хан Султана. Заметим, что инициатором изготовления металлической переправы выступили Аюб Дибиров и его сын. Семья Дибировых также взяла на себя ответственность по установке забора возле КОРа и восстановлению уличного освещения.

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