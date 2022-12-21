В главном корпусе Кайтагской ЦРБ идет капремонт

Врио главврача учреждения Рустам Омаров поделился процессом ремонта:

«Полностью заменили кровлю, протекающую и в течение многих лет доставляющую определенные сложности. Заменена и система центрального отопления, которая была на 100% изношена и не грела здание соответствующим образом. Близится к финалу капремонт первого этажа основного здания больницы с такими структурными подразделениями: реанимация, роддомом, приемная. Наконец-то у нас появится типовое отделение реанимации на 6 мест, которое ранее было развернуто на 4 койки, с беспрепятственным доступом через систему пандуса. Родильное отделение будет приведено к последним требованиям СанПиНа. В приемном покое разместят противошоковые палаты, мини-операционную, перевязочную. У входа также будет установлен пандус. В планах и ремонт 2 этажа, там находятся отделения терапии, хирургии, гинекологии и операционной. Для перемещения с первого на второй этаж будет также размещен лифт», — рассказал он.