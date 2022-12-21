«Мост дружбы Сибирь - Северный Кавказ» поможет развивать туризм в Табасаранском районе

Во вторник, 20 декабря, состоялась рабочая встреча между руководителем Табасаранского района Дагестана Магомедом Курбановым с лидером Департамента по туризму и развитию обеспечивающей инфраструктуры Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России (МАСС) Сибирского Соглашения Института развития и объединения 10 субъектов Сибири и Республики Бурятия Татьяной Рымар.

Встреча состоялась с участием вице-президента Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Натальей Осиповой. Она же является начальницей рабочей команды экспертного Совета Комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической индустрии.

Собравшиеся подняли тему сотрудничества Сибирского Федерального Округа и Табасаранского района. Они обсудили возможности межрегионального сотрудничества в туристической сфере в рамках проекта «Мост дружбы. Сибирь – Северный Кавказ».

Руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов предложил в рамках проекта «Мост дружбы» организовать весной будущего года ознакомительный тур для сибирских туроператоров по Табасаранскому району. Задачей мероприятия станет знакомство туроператоров с Табасаранским районом и его туристическими возможностями.