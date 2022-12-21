ЗАМАНА - Дагестанские предприятия получили более 100 млн рублей господдержки

Дагестанские предприятия получили более 100 млн рублей господдержки

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21 декабря, 2022. Среда 15:24
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Дагестанские предприятия получили более 100 млн рублей господдержки

В рамках совместной работы Гарантийного фонда Дагестана и Фонда развития промышленности РД производственные предприятия республик в 2022 году получили финансовую поддержку в сумме более 100 миллионов рублей.

Дагестанские предприятия получили более 100 млн рублей господдержки

По сведениям Фонда содействия кредитованию субъектов МСП РД, в нынешнем году 5 промышленных компаний региона получили льготный займ на пополнение оборотных средств и приобретение оборудования в сумме 108 миллионов рублей.

В рамках оказанной поддержки собираются дополнительно обеспечить до 70 новых рабочих мест.

Уточняют, что получателями государственной поддержки стали промышленные предприятия различных сфер промышленности, в частности, которые занимаются производством строительных материалов, пластмассовых, глиняных и металлических изделий, стрейч-пленки.

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