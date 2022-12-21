ЗАМАНА - В 81 школе Дагестана подключили беспроводной интернет

В 81 школе Дагестана подключили беспроводной интернет

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21 декабря, 2022. Среда 14:13
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В 81 школе Дагестана подключили беспроводной интернет

В 81 школе Дагестана подключили беспроводной интернет в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура».

В 81 школе Дагестана подключили беспроводной интернет

Об этом накануне проинформировал глава Минцифры республики Юрий Гамзатов на собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности. Как заявил Гамзатов, в рамках реализации мероприятий проекта «Информационная инфраструктура» осуществлены проектно-изыскательские работы в 1310 школах и монтажные работы в 81 заведении по установке точек доступа беспроводного интернета (WiFi), а также эффективному и безопасному использованию онлайн-сервисов.

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