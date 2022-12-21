«Газета – в каждый дом!»

В рамках подписной кампании редакция газеты «Замана» запустила акцию «Газета – в каждый дом!».

Коллектив обратился к авторитетным представителям даргинского народа, которые в состоянии поддержать малоимущие семьи, пенсионеров, инвалидов и подарить им подписку на единственную республиканскую газету на даргинском языке.

К акции уже присоединился депутат Народного Собрания РД, член комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Шамиль Омаров. Он также поблагодарил главу Левашинского района Шамиля Дабишева, который первым поддержал эту акцию, за регулярную поддержку газеты.