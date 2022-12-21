ЗАМАНА - «Газета – в каждый дом!»

«Газета – в каждый дом!»

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21 декабря, 2022. Среда 12:54
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«Газета – в каждый дом!»

В рамках подписной кампании редакция газеты «Замана» запустила акцию «Газета – в каждый дом!».

Коллектив обратился к авторитетным представителям даргинского народа, которые в состоянии поддержать малоимущие семьи, пенсионеров, инвалидов и подарить им подписку на единственную республиканскую газету на даргинском языке.

К акции уже присоединился депутат Народного Собрания РД, член комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Шамиль Омаров. Он также поблагодарил главу Левашинского района Шамиля Дабишева, который первым поддержал эту акцию, за регулярную поддержку газеты.

Кроме того, депутат призвал своих коллег поучаствовать в акции. Так он передал эстафету депутатам Государственной Думы РФ Нурбаганду Нурбагандову и Джамаладину Гасанову, депутатам Народного Собрания РД и другим видным даргинским политическим и общественным деятелям республики.

В своем видеообращении Шамиль Омаров пригласил присоединиться к акции и глав даргинских районов: Акушинского района - Махача
Абдулкеримова, Дахадаевского района – Магомеда Абдулкадырова, Кайтагского района – Алима Темирбулатова, Сергокалинского района – Магомеда Омарова.

Желающие присоединиться к акции могут обратиться в приемную редакции по номеру: 8 (8722) 66-00-25

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взяты из открытых источников
 

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