Ахмед Муртазалиев приглашен на должность гендиректора дагестанской сети «Целитель»

На пост гендиректора дагестанской медицинской сети «Целитель» приглашен Ахмед Муртазалиев, руководивший с 2019 года группой компаний «Киргу».

Владелец «Целителя» Шихамир Магомедов предложил занять пост гендира сети с учетом богатого управленческого опыта топ-менеджера, а также компетенций в области госуправления и бизнеса Ахмеда Муртазалиева.

Стоит напомнить, что в прошлом Муртазалиев работал заместителем управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану, заместителем руководителя Минтруда, заместителем генерального директора НК «Роснефть-Дагнефть», а с 2015 по 2019 год занимал пост руководителя Аппарата администрации Махачкалы.