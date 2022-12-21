Владелец «Целителя» Шихамир Магомедов предложил занять пост гендира сети с учетом богатого управленческого опыта топ-менеджера, а также компетенций в области госуправления и бизнеса Ахмеда Муртазалиева.
Стоит напомнить, что в прошлом Муртазалиев работал заместителем управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану, заместителем руководителя Минтруда, заместителем генерального директора НК «Роснефть-Дагнефть», а с 2015 по 2019 год занимал пост руководителя Аппарата администрации Махачкалы.