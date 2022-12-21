Под угрозой уголовного наказания житель Хунзахского района оплатил алиментную задолженность

Возбуждение уголовного дела заставило мужчину из Хунзахского района выплатить задолженность по алиментам в 300 000 рублей, информирует пресс-служба УФССП республики.

«Накануне Хунзахский районный суд обязал гражданина выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка. Однако платежи выполнялись редко и в неполном объеме. И несмотря на все принятые судебными приставами меры, он не спешил выплатить накопившийся долг – 300 000 рублей», – заявляет пресс-служба Управления судприставов региона.

В связи с этим в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ст. 157 Уголовного Кодекса России (Неуплата средств на содержание детей), что и повлияло на полное погашение задолженности, уточняет УФССП.