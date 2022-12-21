ЗАМАНА - Иудейский праздник «Ханука» прошел в Махачкале

Иудейский праздник «Ханука» прошел в Махачкале

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21 декабря, 2022. Среда 08:47
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Иудейский праздник «Ханука» прошел в Махачкале Иудейский праздник «Ханука» прошел в Махачкале Иудейский праздник «Ханука» прошел в Махачкале

В Кумыкском музыкально-драматическом театре прошел вечер в честь иудейского праздника «Ханука», подготовленный Централизованной организацией иудейских общин Дагестана при содействии Миннаца региона, информирует пресс-служба ведомства.

Иудейский праздник «Ханука» прошел в Махачкале

Заместитель дагестанского муфтия Ахмад Магомедов подчеркнул, что мусульманская и иудейская общины республики сохраняют взаимоуважение, сформировавшееся между ними, что служит примером дружбы на благо родины.

«В истории немало примеров, как представители трех конфессий вместе бок о бок защищали наше отечество. Мы регулярно сотрудничаем с представителями всех религий, приглашаем их на разные мероприятия, нацеленные на профилактику пагубных явлений среди нашего молодого поколения, в нашем обществе, а они приглашают нас», – высказался он.

Председатель Централизованной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев подчеркнул важность праздника Хануки для иудеев. Как он заявил, в республике традиции праздника бережно сохраняются дагестанской иудейской общиной. Кроме того, Валерий Дибияев поблагодарил правительство региона за помощь в организации данного мероприятия.

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