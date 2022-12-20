ЗАМАНА - В 2022 году 72,5 км дорог отремонтировали в Дагестане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В 2022 году 72,5 км дорог отремонтировали в Дагестане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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20 декабря, 2022. Вторник 15:15
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В 2022 году 72,5 км дорог отремонтировали в Дагестане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

72,5 км автодорог отремонтировано в Дагестане в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году 72,5 км дорог отремонтировали в Дагестане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Такие сведения 20 декабря привел заместитель главы Минтранспорта региона Алибек Алибеков. В том числе: — 49 км автодороги регионального и межмуниципального значения;
— 2,5 км улично-дорожной сети Дербента;
— 21,0 км улично-дорожной сети Махачкалы. Также в рамках национального проекта размещено 15 камер фотовидеофиксации нарушений, один автоматический пункт весогабаритного контроля и завершен второй этап по внедрению ИТС в Махачкалинской агломерации. Общий объем направленных средств на реализацию национального проекта составляет 2 млрд 322 млн рублей.

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