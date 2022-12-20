Сергей Меликов поздравляет с Днем работника Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники Управления ФСБ России

по Республике Дагестан, дорогие ветераны органов безопасности!

От всей души поздравляю вас с Днем работника отечественных органов безопасности!

105 лет – это не просто красивая дата, а многолетний, ответственный труд на благо Отечества. И в мирные дни, и в суровые годы Великой Отечественной войны многие поколения дагестанских чекистов вели напряженную работу по обеспечению безопасности страны.

Выполняя свой воинский долг в трудных, порой экстремальных условиях, сотрудники Управления успешно решали поставленные задачи, проявляя мужество и героизм, верой и правдой служили и служат Родине. Заслуги многих из них отмечены высокими государственными наградами.

Россия неоднократно становилась объектом враждебных посягательств иностранных держав, когда противник пытался победить либо в открытом бою, либо спровоцировать внутреннюю нестабильность, посеять смуту в стране, подорвать ценности, которые объединяют наше общество. Эти попытки для некоторых недружественных государств до сих пор остаются, как мы видим сегодня, навязчивой идеей.

Современное поколение сотрудников ФСБ с честью и достоинством выполняет свой профессиональный долг, крепко держит знамя ветеранов, чтит память о погибших товарищах.

Благодарю вас за самоотверженный труд и активную работу в обеспечении государственной безопасности на территории республики, всей России.

Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!