Дагестан стал лидером по числу строящихся объектов образования среди регионов России

«В 2022 году осуществлялось проектирование и возведение беспрецедентного для республики количества школ и детских садов – это 158 объектов образования, из которых 103 школы и 55 детских садов», — рассказал Сергею Меликову министр строительства. Информация об этом появилась в телеграм-канале Администрации Главы Дагестана.