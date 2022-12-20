Как заявил министр, до конца текущего года в эксплуатацию будут введены 42 школы, что заметно превышает показатели минувших лет.
Дагестан стал лидером по числу строящихся объектов образования среди регионов России
- Автор Дарья
- 20 декабря, 2022. Вторник 11:10
«В 2022 году осуществлялось проектирование и возведение беспрецедентного для республики количества школ и детских садов – это 158 объектов образования, из которых 103 школы и 55 детских садов», — рассказал Сергею Меликову министр строительства. Информация об этом появилась в телеграм-канале Администрации Главы Дагестана.
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