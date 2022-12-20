ЗАМАНА - Минтруда РД приступило к проведению ярмарок учебных мест – «Выпускник-2023»

Минтруда РД приступило к проведению ярмарок учебных мест – «Выпускник-2023»

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20 декабря, 2022. Вторник 09:47
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Минтруда РД приступило к проведению ярмарок учебных мест – «Выпускник-2023»

В здании национальной библиотеки имени Расула Гамзатова Махачкалинский центр занятости населения организовал ярмарку учебных мест и образовательных услуг под названием «Выпускник-2023».

Минтруда РД приступило к проведению ярмарок учебных мест – «Выпускник-2023»

В мероприятии приняли участие сотрудники Минтруда Дагестана, администрации Махачкалы, сотрудники городского управления образования, университетов, колледжей и выпускники школ города.

Ярмарку посетило порядка 500 школьников Махачкалы, которым удалось ознакомиться с перечнем востребованных на рынке труда профессий и получить консультативные услуги по выбору будущей работы. Кроме того, подростки научились правильно составлять резюме.

Аналогичные акции службами занятости Минтруда региона организуются и в других городах республики.

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