ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе завершился ремонт подъезда от ФАД «Кавказ» к селу Борагангечув

В Хасавюртовском районе завершился ремонт подъезда от ФАД «Кавказ» к селу Борагангечув

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20 декабря, 2022. Вторник 09:12
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В Хасавюртовском районе завершился ремонт подъезда от ФАД «Кавказ» к селу Борагангечув

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана в Хасавюртовском районе завершился ремонт подъезда от ФАД «Кавказ» к селу Борагангечув через село Нурадилово на участке км 0 - км 6.

В Хасавюртовском районе завершился ремонт подъезда от ФАД «Кавказ» к селу Борагангечув

Автодорога обеспечивает транспортные и социально-культурные связи нескольких населенных пунктов Хасавюртовского района с районным центром и опорной сетью дорог субъекта с выходом на автодорогу федерального значения Р-217«Кавказ» и имеет важное значение для экономического развития сел в зоне тяготения.

«В рамках ремонта экспертами усилено основание дорожного полотна, обеспечен водоотвод, в границах населенных пунктов установлены тротуары и примыкания, размещены остановочные павильоны в местах остановки общественного транспорта, устроено асфальтобетонное покрытие и осуществлены работы по укреплению обочин», – заявляет пресс-служба Минтранспорта Дагестана.

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