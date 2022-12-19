ЗАМАНА - В Махачкале осуществляется работа Республиканского центра по приёму новогодних подарков и сбора гуманитарной помощи для семей военнослужащих и мобилизованных в РД

В Махачкале осуществляется работа Республиканского центра по приёму новогодних подарков и сбора гуманитарной помощи для семей военнослужащих и мобилизованных в РД

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19 декабря, 2022. Понедельник 15:51
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В Махачкале осуществляется работа Республиканского центра по приёму новогодних подарков и сбора гуманитарной помощи для семей военнослужащих и мобилизованных в РД

16 декабря в рамках участия во Всероссийской акции «Мы вместе» прошло открытие Республиканского центра по приёму новогодних подарков и сбора гуманитарной помощи для семей военнослужащих и мобилизованных в Дагестане.

В Махачкале осуществляется работа Республиканского центра по приёму новогодних подарков и сбора гуманитарной помощи для семей военнослужащих и мобилизованных в РД

В мероприятии поучаствовал глава Минмолодежи Камил Саидов, общественники и неравнодушные жители региона.

«Мы не в первый раз поддерживаем наших военнослужащих, их семьи, малоимущих и семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас благодаря акции «Мы вместе» каждый может частью праздника и помочь нуждающимся», — высказался Саидов.

Деятельность пункта осуществляется при поддержке руководителя Отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиля Алиева и исторического музея «Россия - моя история».

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