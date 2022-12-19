«Дагэнерго»: более 2 тысяч детей посетили «Уроки электробезопасности» в 2022 году

С начала 2022 года специалисты корпорации ПАО «Россети Северный Кавказ» провели в школах и детских садах республики 45 уроков по электробезопасности, которые посетили около 2 000 школьников.

Так, еще один урок по электробезопасности в рамках мероприятий по профилактике электротравматизма эксперты компании провели для детей из 9-го класса школы №9 имени Героев России – пограничников в Каспийске.

Как информирует пресс-служба «Дагэнерго», о правилах электробезопасности подросткам рассказали замруководителя службы средств диспетчерского и технологического управления производственного участка Центральных электрических сетей Магомед Халиков и глава службы изоляции ПУ ЦЭС Гаджимурад Омаров.