Так, еще один урок по электробезопасности в рамках мероприятий по профилактике электротравматизма эксперты компании провели для детей из 9-го класса школы №9 имени Героев России – пограничников в Каспийске.
Как информирует пресс-служба «Дагэнерго», о правилах электробезопасности подросткам рассказали замруководителя службы средств диспетчерского и технологического управления производственного участка Центральных электрических сетей Магомед Халиков и глава службы изоляции ПУ ЦЭС Гаджимурад Омаров.