ЗАМАНА - «Дагэнерго»: более 2 тысяч детей посетили «Уроки электробезопасности» в 2022 году

«Дагэнерго»: более 2 тысяч детей посетили «Уроки электробезопасности» в 2022 году

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19 декабря, 2022. Понедельник 14:19
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«Дагэнерго»: более 2 тысяч детей посетили «Уроки электробезопасности» в 2022 году

С начала 2022 года специалисты корпорации ПАО «Россети Северный Кавказ» провели в школах и детских садах республики 45 уроков по электробезопасности, которые посетили около 2 000 школьников. 

«Дагэнерго»: более 2 тысяч детей посетили «Уроки электробезопасности» в 2022 году

Так, еще один урок по электробезопасности в рамках мероприятий по профилактике электротравматизма эксперты компании провели для детей из 9-го класса школы №9 имени Героев России – пограничников в Каспийске.

Как информирует пресс-служба «Дагэнерго», о правилах электробезопасности подросткам рассказали замруководителя службы средств диспетчерского и технологического управления производственного участка Центральных электрических сетей Магомед Халиков и глава службы изоляции ПУ ЦЭС Гаджимурад Омаров.

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