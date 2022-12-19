ПФР по РД напоминает: «Пособие по беременности и родам назначают неработающим мамам»

Работающие дагестанки при уходе в декрет оформляют единовременную выплату по беременности и родам через своего работодателя. Однако, если будущая мать признана безработной в связи с ликвидацией компании или прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, субсидии назначаются республиканским отделением Пенсионного фонда, информирует пресс-служба ПФР по Дагестану.

Получать выплаты могут неработающие женщины, пребывающие в отпуске по беременности и родам, и неработающие женщины, которые усыновили ребенка в возрасте до 3 месяцев. Это пособие предоставляется, если центр занятости признает женщину безработной в течение одного года со дня увольнения. Само увольнение должно быть связано с ликвидацией компании или прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или юриста. Субсидии выплачиваются после родов за весь период отпуска по беременности и родам.

Чтобы оформить пособие, нужно зайти на «Госуслуги», выбрать сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин» и подтвердить персональные данные. После этого остается лишь выбрать способ получения выплаты и заполнить электронное заявление. Кроме того, женщина может обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ, принимающий такое заявление.

«Пенсионный фонд назначает пособие по беременности и родам только неработающим женщинам. Размер ежемесячной выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, составляет 6 903 рубля (50% от прожиточного минимума в регионе, который составляет 13 806 рублей)», – заявляет ведомство.

Обратиться за выплатой можно не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд требуемых данных организаций и документов заявителя.

Если заявление отклонят, уведомление об этом направляется в течение 3 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.