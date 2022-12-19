ЗАМАНА - В Магарамкентском районе идет работа по догазификации

В Магарамкентском районе идет работа по догазификации

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19 декабря, 2022. Понедельник 10:47
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В Магарамкентском районе идет работа по догазификации

В Магарамкентском районе продолжается активная деятельность по догазификации. Работа осуществляется руководством Дагестана совместно с корпорацией «Газпром» и администрациями муниципальных образований.

В Магарамкентском районе идет работа по догазификации

На данный момент 160 заявок от жителей Магарамкентского района поступили для включения в программу социальной догазификации. Из них 110 заявок уже одобрены и включены в расписание. Заявки на участие в программе социальной газификации принимаются в газовой эксплуатационной службе района и в администрации района. При заполнении заявления гражданину необходимо предоставить все требуемые документы, которые нужны для подключения домовладения.

В данный момент в муниципалитете по программе догазификации подключено 12 домов в селах Магарамкент, Куйсун, Яраг-Казмаляр, Филя, Оружба, Самур и Новый-Аул. 

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