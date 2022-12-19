Так, в конкурсе «Твой ход» в треке «Делаю» победили двое представителей Дагестана: студент ДГМУ Абузагир Ибрагимов и студент ДГУ Дауд Селимов. Они в течение года с успехом реализовывали свои проекты «Патруль здоровья» и «Гибридные органо-неорганические умные катализаторы для очистки сточных вод». В качестве приза дагестанцы получили премии в миллион рублей на последующее развитие.
Дагестанцы одержали победу в конкурсе «Твой ход»
- Автор Дарья
- 19 декабря, 2022. Понедельник 01:58
В Москве состоялся форум «Твой ход», который шел с 11 по 16 декабря. Там получили награды лауреаты «Российской студенческой весны».
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