С 1 января единое пособие объединит меры социальной поддержки для малоимущих семей с детьми

Российское правительства с 1 января введет единое пособие для нуждающихся семей, объединяющее в себе действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку, информирует пресс-служба Министерства труда Дагестана.

Действующие меры поддержки объединятся в единое пособие, которое будет предоставляться Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети появились на свет до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохраненные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам до истечения назначенного срока или перейти на единое пособие.

Для оформления единого пособия требуется заполнить лишь одну заявку без дополнительных справок. Это можно совершить через сайт Госуслуг, самостоятельно через МФЦ, отделение Пенсионного фонда России или отделение Фонда социального страхования России по республике (с 1 января 2023 года оба отделения объединятся в Социальный фонд РФ).

Единое пособие будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума, то есть по тому же принципу, что и в данный момент назначаются ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.