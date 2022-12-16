ЗАМАНА - Министр туризма Дагестана посетил выставку-ярмарку народных промыслов в Москве

Министр туризма Дагестана посетил выставку-ярмарку народных промыслов в Москве

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16 декабря, 2022. Пятница 14:18
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Министр туризма Дагестана посетил выставку-ярмарку народных промыслов в Москве Министр туризма Дагестана посетил выставку-ярмарку народных промыслов в Москве

В Москве проходит крупнейшая выставка-ярмарка в России «Ладья. Зимняя сказка – 2022». Экспозицию от Дагестана посетил глава Минтуризма республики Эмин Мерданов, информирует пресс-служба ведомства.

Министр туризма Дагестана посетил выставку-ярмарку народных промыслов в Москве

«Дагестан знаменит своими художественными промыслами. Пожалуй, нет больше в нашей стране субъекта, где на небольшой территории сконцентрировано такое число самых разных народных ремёсел. Это основа культуры региона, ее наследие. Наша цель – поддерживать производства, сохранять и популяризировать промыслы. На мой взгляд, участие Дагестана в таких выставках будет знакомить граждан с уникальной культурой и бытом народов региона», – высказался министр. 

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