Министр туризма Дагестана посетил выставку-ярмарку народных промыслов в Москве

«Дагестан знаменит своими художественными промыслами. Пожалуй, нет больше в нашей стране субъекта, где на небольшой территории сконцентрировано такое число самых разных народных ремёсел. Это основа культуры региона, ее наследие. Наша цель – поддерживать производства, сохранять и популяризировать промыслы. На мой взгляд, участие Дагестана в таких выставках будет знакомить граждан с уникальной культурой и бытом народов региона», – высказался министр.