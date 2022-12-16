Фонд приглашает принять участие в обучении НКО. Учебный курс поможет создать качественный проект и направить заявку на следующий грантовый конкурс.
Марафон начнется 11 января и продлится до 3 марта, а заявку на участие можно отправить до 19 декабря.
Участников ждет следующее расписание:
— семь недель поэтапной разработки проекта;
— шесть онлайн-встреч с тренером в малых группах по 20-25 человек;
— индивидуальное изучение материалов онлайн-курса фонда по социальному проектированию.
Подробную информацию можно прочитать на портале.