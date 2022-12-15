Кайтагские мастерицы представили Дагестан на торжественной презентации акции «Вышитая карта России» в Москве

Мастерицы из Кайтагского района: руководитель этнического центра «Кайтаги» Зубайдат Гасанова и ведущий мастер-художник Разият Магомедова поучаствовали в торжественной презентации акции «Вышитая карта России», которая прошла в рамках празднования Дня Конституции РФ в МГАТ «Русская песня» в Москве.

В рамках мероприятия кайтагские мастерицы были награждены Благодарственными письмами от лидера Чувашской Республики Олега Николаева за сохранение традиционных, материальных и духовных ценностей России, содействие этнокультурному развитию народов и активное участие во Всероссийской акции «Вышитая карта России».



Стоит заметить, что грамота и памятная книга также были вручены и третьей мастерице – художнику-дизайнеру Анне Амаровой, которая вместе с Зубайдат Гасановой и Разият Магомедовой внесла свой вклад в создание рукотворного шедевра. Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов заметил, что такую ювелирную работу по созданию карты Дагестана и Российской Федерации могли проделать только настоящие патриоты — мастерицы, искренне любящие свое отечество. Подробнее материал можно прочитать тут.