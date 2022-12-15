В Дагестане детям участников СВО подарят новогодние подарки

С 15 декабря в Дагестане в рамках акции #МЫВМЕСТЕ начинается проведение различных новогодних акций. Это, например, «Ёлка желаний», «Новый год в каждый дом», «Новогодние окна» и так далее.

Организатором мероприятий в республике выступает Минмолодёжи РД совместно с общественными организациями, муниципалитетами и органами исполнительной власти.

В 2022 году новогодние подарки будут направлены детям военнослужащих-участников СВО.

«В минувшем году в рамках этих акций мы смогли поздравить и вручить подарки более 18 000 детям, передать более 4 000 продуктовых наборов пожилым и нуждающимся», — сообщил глава Минмолодёжи региона Камил Саидов.

Стоит заметить, что мероприятия будут проходить до 8 января будущего года.