Как информирует пресс-служба Министерства туризма Дагестана, от республики в выставке участвуют около 20 мастеров-производителей разных видов народных промыслов.
«Они делятся секретами профессионального ремесла и демонстрируют старинные техники изготовления сувениров. На площадках можно посмотреть на кубачинские художественные изделия из серебра, унцукульские изделия с орнаментальной насечкой, балхарскую и испикскую керамику, украшения, ковры, художественно оформленное оружие, ножи и иные изделия», – заявляет ведомство.
Уточняется, что выставка завершится 18 декабря.