ЗАМАНА - Более 20 дагестанских мастеров принимают участие в московской выставке-ярмарке народных промыслов

Более 20 дагестанских мастеров принимают участие в московской выставке-ярмарке народных промыслов

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15 декабря, 2022. Четверг 08:24
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Более 20 дагестанских мастеров принимают участие в московской выставке-ярмарке народных промыслов

Более 1000 экспонентов и ремесленников из различных субъектов России представили свои работы в выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2022» в Москве.

Более 20 дагестанских мастеров принимают участие в московской выставке-ярмарке народных промыслов

Как информирует пресс-служба Министерства туризма Дагестана, от республики в выставке участвуют около 20 мастеров-производителей разных видов народных промыслов.

«Они делятся секретами профессионального ремесла и демонстрируют старинные техники изготовления сувениров. На площадках можно посмотреть на кубачинские художественные изделия из серебра, унцукульские изделия с орнаментальной насечкой, балхарскую и испикскую керамику, украшения, ковры, художественно оформленное оружие, ножи и иные изделия», – заявляет ведомство.

Уточняется, что выставка завершится 18 декабря.

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